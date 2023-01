Italiani sempre più connessi: oltre 43 milioni ogni giorno usano internet

Italiani sempre più connessi: oltre 36 milioni ogni giorno usano internet

Nel mese di novembre l’audience online, secondo l'ultimo rapporto Audiweb, è rappresentata da 43,8 milioni di utenti, pari al 74,8% della popolazione dai 2 anni in su. La popolazione maggiorenne (18-74 anni) è coinvolta nel 93,7% dei casi e ha navigato complessivamente per 73 ore e 23 minuti. La Total Digital Audience nel giorno medio di novembre ha raggiunto 36,7 milioni di utenti unici nel giorno medio, online per 2 ore e 42 minuti per persona. La fruizione di internet da Mobile si attesta all’80% della popolazione di 18-74, con 34,3 milioni di utenti.



Per quanto riguarda il profilo degli utenti online nel giorno medio, a novembre troviamo online l’84,6% degli uomini e l’80,7% delle donne e, più in dettaglio tra i differenti segmenti della popolazione, oltre l’85% dei 18-54enni, con l’88,8% dei 18-24enni, l’85% dei 25-34enni, l’88,6% dei 35-44enni e l’87,8% dei 45-54enni.

Osservando i dati del tempo speso da Mobile, risulta che le donne di 18-74 anni – che hanno trascorso online a novembre in media 2 ore e 50 minuti quotidianamente, circa un quarto d’ora in più degli uomini – hanno navigato da Mobile per 2 ore e 40 minuti e le fasce maggiormente coinvolte nella massiccia fruizione dell’online da Mobile sono rappresentate in particolar modo dai 18-24enni, con 3 ore di navigazione nel giorno medio, seguiti dai 25.34enni con 2 ore e 47 minuti e dai 35-44enni con 2 ore e 33 minuti. I segmenti più maturi della popolazione, invece, si mantengono intorno a 2 ore e 15 minuti (i 45- 54enni con 2 ore e 19 minuti, i 55-64enni con 2 ore e 14 minuti e gli over 64 con 2 ore e 13 minuti).

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti online nel giorno medio a novembre, come per il mese precedente e con trend stabile, risulta che erano online il 65,5% della popolazione del Nord Ovest (10,3 milioni), il 63,3% della popolazione del Nord Est (7,3 milioni), il 63,9% dell’area Centro (7,5 milioni) e il 59,2% dell’area Sud e Isole (11,7 milioni).

Nel mese di novembre l’interesse degli utenti verso i contenuti e le categorie più gettonate si mantiene stabile rispetto ad ottobre e ai mesi precedenti. Entrando nel dettaglio dei dati delle 15 sotto-categorie per utenti unici mensili, si osserva che le prime dieci hanno raggiunto almeno l’80% degli utenti online nel mese.

Il 95% degli utenti online nel mese ha navigato almeno una volta tra contenuti e app della sotto-categoria Search (motori di ricerca), con 41,7 milioni di utenti, il 92,7% tra strumenti e servizi online (categoria Internet Tools/Web Services con 40,6 milioni di utenti), il 90,2% su contenuti e piattaforme video (Videos/Movies, con 39,5 milioni di utenti), l’88,9% su portali generalisti , l’88,5% sui Social Network (sotto-categoria Member Communities) con una media di 20 ore e 11 minuti per persona, l’87,5% sui siti e app di informazione online (Current Events & Global News), l’85,9% su piattaforme per la gestione delle email, l’85,4 di Instant Messaging, l’85,2% su quelli dedicati all’eCommerce e l’83,4% alle informazioni e aggiornamenti di Software.