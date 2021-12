Italiaonline: perché e come usare un sito web per far crescere un business

Un sito web professionale permette di ampliare la visibilità del brand, il database contatti e aumentare le visite in negozio: la soluzione di Italiaonline

Nell’era digitale la presenza online è fondamentale per ogni azienda e libero professionista. Il primo passo è creare un sito web che permetta di aumentare la visibilità del proprio brand, ma questo non è l’unico risultato che si può raggiungere. Affidandosi a chi realizza siti web professionali da lungo tempo, e contando sul consiglio di esperti del settore, potrà essere usato dal brand per raggiungere anche altri obiettivi in una strategia di marketing più ampia, come ampliare il numero dei contatti del proprio database aziendale, o aumentare il numero delle visite in negozio. Per creare il sito web adatto è necessario scegliere servizi affidabili, come la Nuova offerta siti di Italiaonline, che offre un prodotto modulare da personalizzare sulle necessità del brand e dei suoi obiettivi di marketing.

Creare sito web: perché è importante

I vantaggi che i siti web professionali offrono sono molteplici per un business. La costruzione di una solida presenza online passa dalla capacità di un sito web di aumentare la visibilità e quindi migliorare la brand reputation dell’azienda. Altro aspetto importante è la generazione di lead, cioè raccogliere le informazioni di nuovi contatti interessati al brand, da usare per avviare campagne di email marketing e via SMS, così da aumentare le conversioni. Il sito web permette anche di aumentare le visite in negozio, per attuare una strategia omnichannel di vendita efficace. Per ottenere i risultati desiderati, Italiaonline mette a disposizione team di esperti che guidano i brand nella realizzazione del sito web più adatto alle loro esigenze.

Come funziona la Nuova offerta siti di Italiaonline

Partendo da un sito base che sia responsive e ottimizzato lato SEO, il brand potrà aggiungere al sito creato con Italiaonline dei moduli personalizzati, ognuno con caratteristiche differenti a seconda degli obiettivi. Il punto di forza del modulo per aumentare la visibilità è la personalizzazione con elementi grafici e visivi come foto, video slider e foto gallery evolute, affinché il brand sia sempre facilmente riconoscibile. Tra le funzionalità integrate c’è l’area riservata ai clienti, che iscrivendosi godranno privilegi come maggiori informazioni o la possibilità di lasciare recensioni. La presenza social può essere gestita con l’uso di pulsanti social feed, mentre i widget Zoom o WhatsApp aprono un canale di comunicazione diretta col brand.

Se invece si vuole ampliare il database dei contatti, si potrà creare un sito web che contenga delle CTA evolute in grado di attirare i potenziali clienti e invogliarli a lasciare i propri dati in un form di contatto evoluto. Ad esempio, Italiaonline nel suo modulo offre l’integrazione di calcolatori interattivi, che restituiscono risultati in cambio dei dati, oppure di un’area riservata, a cui registrarsi per avere informazioni aggiuntive sui prodotti e servizi del brand.

Quando invece si vogliono aumentare le visite in negozio, si deve offrire un sito web con un catalogo prodotti facilmente navigabile, aggiornato con informazioni precise e accurate, e una lista desideri per tenere traccia dei prodotti di maggior interesse. È fondamentale sia la presenza del listino prezzi, che è sinonimo di affidabilità e trasparenza, che quella di pop-up dinamici, che segnalano la vicinanza del negozio fisico o gli orari di apertura aggiornati, così da guidare il cliente e accompagnarlo fino allo store fisico. La soluzione modulare di Italiaonline si rivela così uno dei migliori servizi a disposizione dei brand per realizzare un sito web che sostenga in modo efficace le proprie strategie di marketing.