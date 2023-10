Italpress, una ventata di aria fresca in agenzia: promozioni e nuove nomine

Italpress, nuove nomine e promozioni per i 35 anni di attività

L'agenzia di stampa Italpress festeggia quest'anno ben 35 anni di attività, nei quali ha costruito e tenuto saldamente un ruolo di riferimento nel panorama dell'informazione e dei media. A suggellare il traguardo è arrivato un bel giro di poltrone, tra nuove nomine e promozioni.

Infatti, il fondatore e direttore responsabile, Gaspare Borsellino, ha nominato a decorrere dal 1 ottobre, Salvatore Trapani in qualità di capo servizio del desk Politica ed Economia, Antonio Ricotta come omologo per il desk di Sport e Fabio Scavuzzo come vice capo servizio del desk Multimediale.

I tre professionisti dunque - riporta Primaonline - affiancheranno il capo redattore centrale Angelo Brocato ed il capo redattore sport, Gianfranco Merenda, nel nuovo desk centrale dell’agenzia nata in Sicilia, dove è sempre rimasta la redazione centrale, a Palermo.