Ketrin, bimba prodigio che a 2 anni pascola il gregge di pecore. VIDEO

A postare il video sui social è la Coldiretti Belluno, ma le immagini tenere e esilaranti stanno già facendo il giro del web. I social si sono infatti affezionati a Ketrin, questa bimba di 2 anni che in compagnia dei genitori porta il gregge di pecore della famiglia a pascolare, e senza paura gestisce il flusso di animali stando in mezzo a loro e spronandoli a tenere il passo. E a strappare un sorriso non è solo la dolcezza della bimba ma anche il fatto che le pecorelle sembrano proprio obbedire ai suoi ordini.