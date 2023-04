Kfc, la ricetta top secret sbarca in Italia. In onda la nuova campagna digital

Kfc, arriva in Italia il "Double Colonel’s Burger". On air la nuova campagna pubblicitaria

KFC presenta la sua ultima ricetta con una campagna pubblicitaria. Fino al 5 luglio in tutti i ristoranti della catena in Italia arriva il Double Colonel’s Burger, con due filetti di pollo Original Recipe, preparato secondo la ricetta del Colonnello con il “leggendario” mix segreto di 11 erbe e spezie.

Guarda il video

Come scrive Engage, la campagna video, firmata da Freeda Platform e pianificata da Dentsu e on air dal 13 al 30 aprile, porta lo spettatore “dentro” questa esplosione di gusto, in linea con la nuova strategia di comunicazione che punta a far vivere al consumatore un’esperienza immersiva nella preparazione delle specialità di KFC, spiega la nota stampa. La comunicazione mette quindi al centro l'Original Recipe del Colonnello: le sue mani sminuzzano sapientemente le erbe, dosano le spezie, infarinano il pollo e seguono passaggio per passaggio l’antica ricetta, fino a quando la panatura non raggiunge un livello talmente “speziale” da sembrare di un altro pianeta.

Abbiamo scelto di raddoppiare il Colonel’s Burger perché vogliamo rendere ancora più memorabile il gusto del panino più apprezzato dai nostri consumatori - afferma Marzia Farè, Chief Marketing Officer di KFC Italia. Con il Double Colonel’s Burger vogliamo testimoniare sia l’attenzione di KFC per i suoi clienti, sia la volontà di parlare ai giovani con il loro linguaggio e con i loro mezzi espressivi, che è da sempre un tratto distintivo di KFC in Italia e nel mondo. E proprio perché il gusto del nostro pollo è davvero unico e irresistibile, con questa campagna vogliamo portare le persone nel cuore della preparazione del panino, raccontando come viene fatto con uno stile immersivo e coinvolgente, che mostri allo stesso tempo come i nostri prodotti vengano preparati ogni giorno al momento nelle cucine dei ristoranti KFC”.

Accanto ai canali social Meta, TikTok, YouTube e Twitch, a video programmatic advertising, connected TV e digital audio, ci saranno anche i canali Google Maps e Waze insieme a proximity programmatic advertising e push notification.