"L'Essenziale" inizia una nuova vita solo online: "La carta costa troppo"

La nuova versione de L'Essenziale è solo digitale: "Colpa della guerra"

Solo online, mai più su carta. E' iniziata la nuova vita de “L'Essenziale”, settimanale lanciato dalla stessa redazione che da tempo produce con successo “L'Internazionale”. Lo scopo era quello di dar vita a un prodotto cartaceo parallelo, che si occupasse delle vicende italiane così come il suo fratello maggiore rappresenta un'autorevole voce sulla scena internazionale.

Lanciato lo scorso novembre, “L'Essenziale” ha avuto però una vita decisamente breve. Il numero uscito in edicola il 15 luglio rimarrà l'ultimo in formato cartaceo della serie. A spiegare i motivi di questa scelta è il direttore Giovanni Di Mauro, che in un accorato editoriale dal titolo “Arrivederci” afferma che il giornale va bene, ma “l'aumento dei prezzi delle materie prime, dovuto soprattutto alla guerra in Ucraina, non ci consente di proseguire”.

Insomma, i risultati sono buoni, “ma non abbastanza da coprire tutti i costi di carta, stampa e distribuzione”. Un esito comune a tanti progetti editoriali che sono andati a schiantarsi con la realtà di un Paese nel quale si legge poco e l'informazione viaggia interamente sui formati digitali, con le edicole ormai in via di sparizione.