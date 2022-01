L'Incontro, per il rilancio della testata gli editori si affidano a Milo Goj

L'Incontro, Milo Goj è il nuovo direttore. Subentra ad Alessandro Cappai

L'Incontro, la testata fondata nel 1949 da Bruno Segre, ha dal primo febbraio un nuovo direttore responsabile, Milo Goj, che subentra ad Alessandro Cappai. Goj ha lavorato per vent'anni nel gruppo Mondadori-Berlusconi, sino a diventare alla fine degli anni Novanta direttore del mensile economico Espansione, carica che ha tenuto per un decennio. "Dopo l'uscita dal Gruppo", racconta, "mi sono dedicato all'attività di famiglia, nel mercato dell'arte, limitando il mio lavoro di giornalista sostanzialmente al lancio di house organ e testate specializzate, come Il Salvadanaio e The Map Report, su richiesta di piccoli editori amici".

"La direzione di una testata storica come L'Incontro", continua, "segna il mio vero ritorno in campo nell'editoria, una sfida da affrontare con grande impegno. Mi affiancherà Domenico Megali, che per anni è stato il mio vice a Espansione". L'Incontro nasce come mensile indipendente politico-culturale e da alcuni anni esce come giornale on line (www.lincontro.news) particolarmente attento ai temi riguardanti i diritti civili. Il taglio editoriale non è quello della cronaca, il giornale si sviluppa attraverso contributi da parte di un team di opinionisti.

"Pur mantenendo i valori fondanti della testata, i veloci e forti cambiamenti in atto impongono di ripensare alla visione editoriale. Quello che più inficia la stampa italiana è il conformismo, la mancanza di originalità, l'asservimento al pensiero unico. Il mio primo sforzo sarà quello di affrontare i temi trattati da più punti di vista, senza paura di sembrare dissacrante o in distonia con l'opinione comune. Come mi insegnò il mio grande maestro Marco Borsa”.