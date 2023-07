L'intelligenza artificiale sfida l'obesità, parte il progetto EprObes

Obesità, 650 milioni di obesi nel mondo

Nel mondo, secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) oltre 650 milioni di persone soffrono di obesità e quattro milioni muoiono per cause correlate. E la tendenza è osservare l'inizio della patologia in un’età sempre più giovane. Mediamente in Europa circa il 20% dei bambini è obeso e quasi il 12% è sovrappeso. Una battaglia, quella per l’obesità, che sembra sempre più difficile da vincere. Ma l’attività scientifica continua nella ricerca di soluzioni. Va in questa direzione il Progetto europeo EprObes presentato a Madrid dal Center for Networked Biomedical Research (CIBER).

Obiettivo della ricerca, finanziata con 10 milioni di euro, è di studiare nel corso di cinque anni, obesità e sovrappeso per trovare i migliori protocolli per prevenirli. La vera novità del progetto, che cercherà tra l’altro biomarcatori, fattori di rischio e interventi iniziali, è che verrà affiancata dall'intelligenza artificiale (AI). Grazie ad essa e agli algoritmi utilizzati si faranno analisi più approfondite dei dati. Si cercheranno così strumenti di aiuto alla comunità medica per prevenire le due patologie.