L'Italia è sotto attacco informatico: 2022 anno nero per la cybersecurity

Per l'Italia anno nero per la cybersecurity

Il 2022 è stato l’anno peggiore di sempre per la cybersecurity: con 2.489 incidenti gravi a livello globale e una crescita annua registrata del 21%. L’Italia ha tristemente svolto un ruolo da protagonista: durante l’anno, nel nostro Paese è infatti andato a segno il 7,6% degli attacchi globali (contro il 3,4% del 2021). La fotografia è scattata da Fortinet, azienda statunitense specializzata nello sviluppo di software, dispositivi e servizi di sicurezza informatica.

In questo contesto è quindi necessario aumentare il livello di attenzione e consapevolezza sui potenziali rischi cyber, correlati all’inevitabile ed anzi auspicabile processo di trasformazione digitale che coinvolgerà sempre di più non solo le infrastrutture critiche italiane ma tutte le aziende di ogni dimensione e settore.

Per affrontare tutti questi temi, Fortinet ha organizzato un doppio appuntamento, i Fortinet Security Day, che si terranno il prossimo 25 maggio a Milano e il 14 giugno a Roma. I due eventi, incentrati sul tema "Cybersecurity, everywhere you need it", vedranno la partecipazione del team di esperti Fortinet, oltre a numerosi guest speaker, sponsor e ospiti che, attraverso le loro testimonianze, evidenzieranno la necessità di adottare un nuovo approccio alla security, in grado di promuovere l'interoperabilità per ottenere una postura di sicurezza molto più consolidata.