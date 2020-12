L'Ue dichiara guerra al big tech Usa Nuova stretta su concorrenza e contenuti

L’Unione Europea ha deciso di adottare una linea dura contro le Big Tech, mettendo in chiaro quali sono i propri termini e le proprie condizioni per quanto riguarda le regole sulla concorrenza e sui contenuti.

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, nel caso in cui queste norme non dovessero essere rispettate si prevedono multe - fino al 6% dei ricavi globali per il Digital Market Act e al 10% per la violazione del Digital Service Act.

Queste le misure che sarebbero contenute nel pacchetto provvedimenti legislativi, del quale si sono occupati Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Ue e Thierry Breton, commissario Ue per il Mercato interno sono per l'appunto il Digital Market Act, che si sofferma sulle pratiche sleali di mercato, e il Digital Service Act, che punta alla moderazione dei contenuti presenti sulle piattaforme.

Sotto accuse le grandi aziende degli Stati Uniti, come ad esempio Alphabet, Amazon, Apple e Facebook, e in particolare le "aziende molto grandi" ovvero, come si legge su ANSA quelle con più di "45 milioni di utenti, un numero equivalente al 10% della popolazione dell'Unione".

Secondo il Sole 24 Ore inoltre, per i "recidivi" che abusano della propria posizione sul mercato Europeo, la Commissione potrebbe "spezzare e scorporare le multinazionali".