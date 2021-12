La 7, grande ritorno di Michele Santoro in prima serata insieme a Mentana

Santoro torna su La7 in prima serata, la rivelazione nel commento Instagram di Mentana

“Stiamo preparando una cosa forte per gennaio”, scrive Enrico Mentana su Instagram . E la cosa forte cui si riferisce è il ritorno di Michele Santoro su La7.

È dunque in arrivo un nuovo programma che li vedrebbe entrambi protagonisti, Enrico Mentana e Michele Santoro, e che andrebbe in onda in prima serata di mercoledì. Anche se, come scrive TvBlog, la cadenza non sarà regolare e quindi non sarà un appuntamento settimanale fisso.

Una collocazione per la nuova trasmissione che seguirebbe la variazione di palinsesto di “Non è l’Arena” di Massimo Giletti destinato a questo punto, pare, a tornare nella serata della domenica, facendo spostare di conseguenza la messa in onda delle nuove puntate di Atlantide di Andrea Purgatori, di cui, si legge ancora su TvBlog, sarebbe garantita in qualche modo la continuità tornando al mercoledì.