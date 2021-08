La Piazza di Affari fa notizia: dal Sole 24 Ore al Giornale, le anticipazioni

La Piazza di Affaritaliani.it torna a fine agosto, ospiterà la prima uscita pubblica di Giuseppe Conte da leader del M5s e fa notizia

Alla riapertura delle Camere dopo la pausa estiva saranno tanti i temi caldi della politica, alle prese con importanti scadenze elettorali, le riforme pretese dall’Europa, il Pnrr, il cambio al vertice dello Stato, la crisi della giustizia e la minaccia dell’epidemia Covid.

Di questi temi (e molti altri) si parlerà con i big della politica a La Piazza di Affaritaliani.it, che alzerà il sipario durante l’ultimo weekend di agosto (27-28-29) a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. La quarta edizione della fortunata kermesse estiva di Affaritaliani.it è divenuta ormai un appuntamento imprescindibile della politica nazionale, ma sta infiammando anche i maggiori quotidiani nazionali.

A La Piazza di Affaritaliani, infatti, farà la sua prima uscita pubblica da nuovo leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha scelto il salotto mediatico del direttore Angelo Maria Perrino per presentarsi in questa nuova veste.

La notizia ha fatto così il giro dei maggiori giornali italiani: "La prima uscita ad Affaritaliani.it" titola il Sole 24 Ore, "Conte fa l'occhiolino al Pd. L'ex premier va in vacanza, prima uscita pubblica a fine mese alla festa di Affaritaliani.it" gli fa eco Il Tempo.

"Giuseppe Conte sceglie La Piazza di Affaritaliani.it per la sua prima uscita pubblica da nuovo leader del Movimento 5 Stelle. Confermata l’ultimo week end di agosto la sua presenza a Ceglie Messapica per la quarta volta consecutiva.", riporta l'agenzia stampa La Presse.

"A fine agosto la prima uscita pubblica di Conte" titola Il Giornale. "Nei prossimi giorni non è previsto nessun intervento pubblico ufficiale di Giuseppe Conte" si legge nell'articolo. "La sua prima uscita in qualità di presidente del M5s è prevista a fine agosto, quando l'ex premier è stato chiamato a partecipare alla Piazza di Affaritaliani.it, l'evento che ogni anno si svolge a Ceglie Messapica. Giuseppe Conte ha già preso parte alla manifestazione e quest'anno replicherà in vesti diverse, probabilmente per esporre per la prima volta davanti a un pubblico le sue idee di rilancio per il Movimento 5 stelle".

Anche il Quotidiano di Puglia dedica una pagina alla notizia: "Conte sarà a Ceglie", titola. "Prima uscita pubblica da leader del M5s. L'ex premier parteciperà alla kermesse La Piazza. Organizzatori al lavoro per portare anche il ministro Di Maio".