Ascolti tv, la Rai non bidona Avanti Popolo: De Girolamo torna in onda il 9/01

La Rai punta ancora su "Avanti Popolo": De Girolamo torna in onda a gennaio. Rumor

Ascolti bassi, poco "engagment", appeal e coinvolgimento con i telespettatori: il programma "Avanti Popolo" di Nunzia De Girolamo- prima della pausa per le festività- lo davano tutti per spacciato. Pronto per essere cestinato dai dirigenti di Viale Mazzini. Ma secondo quanto rivela Dagospia le cose- a oggi- non starebbero proprio così. Il programma infatti, con tutta probabilità, tornerà in onda martedì 9 gennaio. Carico per sfidare la concorrenza sempre più spietata con Bianchina Berlinguer al timone di "E' sempre Cartabianca" e DiMartedì di Floris in onda su La7.

"Prima della pausa natalizia, Avanti Popolo aveva perduto il suo inviato Danilo Lupo, il quale in un post su Facebook aveva lasciato intendere vari problemi interni alla produzione, lanciando inoltre una frecciata alla Rai e sottolineando come il destino della trasmissione fosse tutt'altro che scritto"; ricorda Dagospia. "La stessa De Girolamo nell'ultima puntata di dicembre aveva giocato sulla suspense, evitando di dare appuntamento ai telespettatori a gennaio e parlando genericamente di "ultima puntata del 2023", sottolinea ancora Dago. E invece, malgrado gli esangui riscontri Auditel (martedì 19 dicembre ha totalizzato il 2.3% di share), il discusso talk- scrive Dagospia- starebbe per tornare in onda martedì 9 gennaio in prima serata su Rai 3.