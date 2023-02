La Russa ospite di Francesca Fagnani a Belve. Ecco quando andrà in onda

Ignazio La Russa ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai2

Tutti pronti per il ritorno di Belve su Rai2, ma questa volta in prima serata. E per la puntata numero uno, in onda martedì 21 febbraio, la conduttrice Francesca Fagnani parte col botto con Ignazio La Russa. Sarà quindi il presidente del Senato ad affiancare la cantante Anna Oxa nel corso della prima puntata.