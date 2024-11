La Talpa di Diletta Leotta cambia sera su Canale 5, Amici/Verissimo crossover (This is me): quando parte lo show di Silvia Toffanin

La Talpa e Grande Fratello, Diletta Leotta e Alfonso Signorini si scambiano la serata su Canale 5

Grandi manovre nei palinsesti di Mediaset. La Talpa dopo un esordio discreto negli ascolti tv classici (2.250.000 spettatori con il 14.04% di share) e buono in quelli crossmediali (tra Canale 5 e Infinity), per la seconda puntata cambia giorno di messa in onda. Il reality condotto da Diletta Leotta passa al lunedì sera, mentre il Grande Fratello di Alfonso Signorini andrà in onda martedì 12 novembre (sempre nel prime time di Canale 5).

Io Canto Generation finale e Il patriarca 2 al debutto su Canale 5

La finale di Io Canto Generation? Gerry Scotti sarà invece protagonista mercoledì 13. A completare la settimana della rete ammiraglia Mediaset, la telenovela turca Endless Love giovedì, venerdì 15 ci sarà l'esordio della fiction Il patriarca 2 (con Claudio Amendola). Weekend? Sabato con Maria De Filippi (Tú Sí Que Vales), domenica 17 chiude la stagione La Rosa della Vendetta.

This is Me di Silvia Toffanin, quando debutta il crossover di Amici e Verissimo su Canale 5

E poi... la settimana dopo ci sarà uno dei debutti più attesi dell'autunno di Canale 5, annunciato nei palinsesti Mediaset di luglio da Piersilvio Berlusconi: This is Me, lo show - programma, crossover di Amici e Verissimo - prodotto da Fascino e condotto da Silvia Toffanin (con la direzione artistica di Stephane Jarny) che partirà mercoledì 20 novembre.