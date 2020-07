La vera storia di Eva Kant e un film: il 2020 è l’anno di Diabolik

Una ragazzina bionda con treccia alla Pimpinella la Sbruffoncella (quelli di una certa età ne ricorderanno le vignette su Grand Hotel) che ruba portafogli per le strade di Johannesburg ai tempi dell’apartheid: è la sorprendente compagna di Diabolik, Eva Kant. La casa editrice milanese Astorina valorizza così, nell’albo a lei dedicato appena arrivato in edicola, il lato femminile della coppia di criminali che grazie a prodigiose maschere di plastica e trucchi di ogni tipo mettono a segno da decenni (nel 1962 il debutto) colpi miliardari, con spiccata preferenza per forzieri ricolmi di preziosi e diademi.

Come racconta ancora Primaonline arriva poi anche il film, che uscirà l’ultimo giorno del 2020, al cinema. Diretto dai Manetti Bros., con Luca Marinelli-Diabolik, Miriam Leone-Eva e Valerio Mastandrea-Ginko. Resta ancora segreta la sala, probabilmente a Milano, dove verrà presentato in anteprima. Dico solo che l’Eva Kant di Miriam Leone, attrice che è stata Miss Italia nel 2008, è mirabolante, difficile entrare così bene nella parte”.