La7, Alessandro Barbero serata speciale sul caso Matteotti. Anticipazioni

“In viaggio con Barbero” il programma di Alessandro Barbero su La7 vivrà una serata speciale in prime time sulla rete di Urbano Cairo. Una puntata che racconterà rapimento e delitto Matteotti a 100 anni di distanza (10 giugno del 1924 a Roma).

Il Professore più amato d’Italia dedica quindi una pagina del suo viaggio televisivo ad uno dei leader politici più influenti della storia moderna del Paese, segretario del Partito Socialista Unitario, assassinato dalle squadre fasciste per le sue denunce contro le illegalità del governo – divenuto a breve dittatura - di Benito Mussolini.

Alessandro Barbera percorrerù nel corso della serata su La7 un viaggio a tappe nella vita di Giacomo Matteotti a partire dal Polesine, la terra in cui nacque e iniziò il suo impegno politico, prima di trasferirsi nella Capitale e andare incontro al suo tragico destino. La lezione si svolge al Teatro Sociale di Rovigo nella quale si ricostruisce la vicenda del rapimento e delle successive indagini, soffermandosi sui numerosi personaggi che orbitano, in modo inquietante, intorno a questo delitto. Una lucida e tagliente descrizione dei “panni sporchi del fascismo”.

“In viaggio con Barbero” è un programma ideato e scritto da Alessandro Barbero e Davide Savelli, per la regia di Graziano Conversano, realizzato da Ruvido Produzioni per La7, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Matteotti.