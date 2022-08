La7, floppa La corsa al voto di Celata: gli italiani stanchi dei talk politici

La7, il trio Celata-De Angelis-Sciorilli Borrelli delude le aspettative nell'esordio di "La corsa al voto"

Non il migliore esordio per “La Corsa al Voto”. Il neonato programma di approfondimento di La7, dedicato alle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 e condotto dal trio composto da Paolo Celata, Alessandro De Angelis e dalla corrispondente del Financial Times Silvia Sciorilli Borrelli, non è riuscito a “sfondare” negli ascolti il giorno della sua prima messa in onda.

Ebbene, la squadra, forse non ancora amalgamata, ha dimostrato di non essere in grande forma già nella prima parte del programma. Infatti, al momento della sua ospitata, è stato Matteo Renzi a prendere le redini della conduzione, spezzando sul nascere, tra l’altro, i tentativi dei “tre moschettieri” di metterlo in difficoltà.

Ma veniamo ai dati. “La Corsa al Voto”, trainato da “In Onda Estate” (cui ha esordito alla conduzione la coppia Aprile-Telese portando a casa un dignitoso 7.2% di share), ha “incassato” il 5.4% di share con 739.000 spettatori, battuto dal concorrente talk politico di Giuseppe Brindisi “Zona Bianca” (6.9% di share con una media di 841.000 individui all'ascolto).

Non solo. Il programma di La7 è stato battuto anche dai telefilm di Rai2 “911” e “911 Lone Star”, che hanno rispettivamente conquistato 1.071.000 spettatori pari al 6.9% di share e 1.063.000 spettatori con il 7.8%; e dalla serie Tv di Italia 1 “Chicago PD” con i suoi 1.035.000 spettatori (7.1%). Guardando questi dati, però, due cose sono piuttosto evidenti: la totale assenza della televisione pubblica e una sensazione che gli italiani scappino dal divano quando vanno in onda i programmi d’approfondimento.

Il nuovo programma di approfondimento, in onda lunedì e mercoledì, dopo il magro successo della prima messa in onda, riuscirà a rifarsi questo mercoledì 3 luglio? Il trio Celata-De Angelis-Sciorilli Borrelli riuscirà a ribaltare i risultati? Staremo a vedere.