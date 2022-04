Ascolti tv, Giletti ko malgrado Orsini. E gli Speciali di Maggioni-Cuffaro...

Non è L'Arena, Giletti e Orsini non catturano l'audience: gara al ribasso tra gli Speciali TG1 e TG3 di Maggioni e Cuffaro

Serata tiepida per Rai e La7. Gara al ribasso di ascolti tra gli Speciali del TG1 e TG3, condotti rispettivamente da Monica Maggioni e Maria Cuffaro, e flop del confronto tra Giletti e il prof. Orsini a Non è l’Arena. Ebbene, il palinsesto serale della rete ammiraglia di ieri, domenica 24 aprile, ha visto un focus sulle elezioni presidenziali francesi, conclusesi con la rielezione di Emmanuel Macron.

A livello di ascolti, secondo i dati Auditel il TG3 della Cuffaro racimola un discreto 6% con 538.000 spettatori. Pur durando di più della concorrente, la conduzione della Maggioni porta a casa, invece, il 5,9% e 629.000 spettatori.

Risultati non particolarmente rosei anche la rete di Urbano Cairo. Massimo Giletti e Non è l’Arena, infatti, riscuotono “solo” il 4,7% di share con 762.000 spettatori pur avendo in studio l’ormai nuovo prezzemolino dei talk-show politici italiani Alessandro Orsini. Oltre Rai e La7, anche Zonabianca su Mediaset non riesce a conquistare una grossa fetta di audience e porta a casa il 4,2% di share e 673.000 spettatori.