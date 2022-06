La7, rissa tra Cacciari e Sallusti sul Cremlino: "Lo sa anche un analfabeta"

Otto e Mezzo, rissa tra Cacciari e Sallusti: gli attacchi al Cremlino fanno infuriare il filosofo. VIDEO

Scintille a Otto e mezzo tra Cacciari, Sallusti e Floris. Massimo Cacciari, ospite di Giovanni Floris a Otto e mezzo su La7, ha replicato così alle dichiarazioni di Alessandro Sallusti, che ha definito il Cremlino "un palazzo di mer**" durante la puntata a Mosca di Non è l'Arena di domenica scorsa. Quando il conduttore gli ha chiesto: "Cosa intende?", il filosofo è esploso perdendo la pazienza: "Cosa intendo? Quello che sto dicendo, cosa vuole che intenda?". Floris, allora, ha insistito: "La storia del Cremlino è più ampia?".

Come riporta Libero, a quel punto Cacciari ha lanciato una frecciatina: "Una persona poco più che analfabeta dovrebbe conoscere la storia del Cremlino". "C'è stato Stalin", ha replicato il direttore di Libero. Ma il filosofo ha controbattuto: "Si, così come a Berlino c'è stato Hitler e a Roma Mussolini. Montecitorio però non diventa un palazzo di mer** perché c'è stato Mussolini!". "Vabbè però elogiarlo in quel contesto...", ha continuato Sallusti.

Di fronte a quella interruzione, però, Cacciari ha perso le staffe: "Allora parli lei Sallusti! Non posso discutere!". Il direttore di Libero allora ha preso la parola e ha spiegato: "La tesi del professor Cacciari a un convegno di storia non avrebbe fatto una grinza, ma lì eravamo in un collegamento in diretta con Mosca a parlare di guerra con due propagandisti che dicevano che noi siamo dei criminali. Quindi quella cosa va contestualizzata".

#ottoemezzo Alessandro Sallusti fa perdere le staffe al prof. Massimo Cacciari sul Cremlino: "#Montecitorio non diventa un palazzo di merda perché c'è stato #Mussolini! Parli lei! Non posso discutere di storia con Sallusti!" https://t.co/bFr2o4F9HT — La7 (@La7tv) June 9, 2022

