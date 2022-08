La7, subentra la coppia Aprile-Telese: staffetta al timone di "In Onda Estate"

La7, "In Onda Estate": De Gregorio e Parenzo vanno in vacanza

Dopo la coppia De Gregorio-Parenzo, ora è il turno di Aprile-Telese. Da stasera, lunedì 1° agosto, cambio al timone di “In Onda Estate”, il talk-show di La7, in onda nell’access prime.

Infatti, Concita De Gregorio e David Parenzo lasceranno la conduzione del programma alla coppia formata dai colleghi giornalisti Marianna Aprile e Luca Telese. In onda tutti i giorni, con due lunghe puntate che coprono anche il prime time (martedì e giovedì), il programma continuerà a essere punto di riferimento quotidiano del dibattito pubblico e dell'approfondimento televisivo.

La prima parte del format estivo condotto dalla coppia De Gregorio-Parenzo, che tornerà a settembre nel fine settimana con “In Onda week end”, ha ottenuto importanti risultati per quel che riguarda gli ascolti, riuscendo a sfondare nel mese di luglio il muro del 6,4% di share medio nelle puntate dell'access prime time, e il 5,2% in quelle in prima serata (rispettivamente 14% e +21% vs periodo omologo del 2021).

Ma non solo “In Onda”. Anche nel daytime, La7 continuerà a essere sempre acceso e in diretta tutti i giorni nel mese di agosto con i suoi programmi cardine del mattino: da “Omnibus” a “Coffee Break”, fino a “L'Aria che tira Estate” condotto da Francesco Magnani.