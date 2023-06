Le Iene cambiano volto, Gentili prende il posto di Belen. Trattativa avanzata, la conferma ad Affari

Veronica Gentili alla conduzione delle Iene su Italia 1, trattativa avanzata

Veronica Gentili in pole position per la conduzione de Le Iene. La conduttrice di Rete 4, volto di Controcorrente (con un appuntamento il mercoledì in prima serata e due nel weekend nell'access prime time) potrebbe trasferirsi presto su Italia 1.

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non si tratta solo di voci. Anzi. La “trattativa” per portare Veronica Gentili alla guida de Le Iene è in fase avanzata. E sul tavolo dei vertici del Biscione il dossier è tra i più scottanti che circolano tra i corridoi di Cologno Monzese. Ma manca ancora qualche dettaglio da definire.

Con l'arrivo di Gentili sarebbe dunque segnato il corso di Belen Rodriguez, trovatasi da sola alla conduzione del programma di Italia 1 dopo l’improvviso addio di Teo Mammucari. Nonostante l'immensa bellezza e simpatia della show girl argentina, a Mediaset, probabilmente, si sono resi conto che alla conduzione di un programma d'inchiesta come Le Iene sia più adatta una giornalista.

I nuovi palinsesti di casa Mediaset usciranno intorno alla fine di giugno, per cui non c’è ancora niente di ufficiale, ma il futuro di Veronica Gentili, dopo anni a Rete 4, sembra proprio virare verso Italia 1.