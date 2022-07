Le migliori app per effettuare videochiamate

App per videochiamate: quali sono le migliori app per effettuare chiamate gratis, con e senza SIM.

Quali sono le migliori app da scaricare sul nostro smartphone per effettuare videochiamate? La risposta non è semplice. Dall'esplosione della tecnologia mobile sono infatti tante le aziende che hanno deciso di investire nella comunicazione, realizzando app in grado di mettere in contatto le persone anche a distanza di chilometri e chilometri. In questo articolo confrontiamo alcune tra le più popolari applicazioni per effettuare telefonate in modalità video, una serie di software con cui abbiamo imparato a familiarizzare nel corso degli anni, sia per lavoro che per tenerci in contatto con i nostri parenti.

App per videochiamate: quali scegliere

Per cominciare, facciamo una rapida panoramica su FaceTime, l'app di video chat integrata in tutti i sistemi Apple, disponibile per ogni tipo di device. È un'app molto user-friendly, facile da configurare e semplice da utilizzare per ogni videochiamata. Tutto quello che ti serve è il nome utente, l'indirizzo email o il numero di telefono della persona con cui vuoi metterti in contatto, ed è possibile iniziare a usarla immediatamente, senza troppe perdite di tempo.

Un'altra app molto popolare è Skype. Disponibile su tutti i principali dispositivi, non solo Apple ma anche Android e Windows, offre molte funzionalità che FaceTime non può proporre, come ad esempio la possibilità di chiamare numeri fissi e cellulari. Skype permette anche di realizzare videochiamate di gruppo fino a 100 persone, una funzione molto utile per le conferenze di lavoro.

Facebook Messenger è un'altra scelta popolare per le chiamate video. È un'app gratuita che permette di mettersi in contatto visivo con chiunque sia iscritto al noto social del gruppo Meta. Anche con questo software ormai diffusissimo è possibile effettuare chiamate di gruppo, fino a un massimo di 50 persone.

WhatsApp è un'altra buona scelta anche per le videochiamate. Può essere utilizzata nella sua versione mobile, tramite app, ma anche nella versione web, qualora avessi a disposizione un computer.

E non possiamo non citare anche qualche soluzione proposta da Google, come Duo o Hangouts. Si tratta di software gratuiti e disponibile per chiunque abbia un account Google. In alternativa, per chi abbia bisogno di effettuare delle call conference o delle chiamate di gruppo particolarmente numerose, Big G mette a disposizione anche Meet.

Altre app ideali per realizzare videochiamate

A quelle già citate, non possiamo non aggiungere alcune alternative più o meno famose in grado però di competere con tutte le soluzioni fin qui elencate. Per le chiamate di gruppo professionali, infatti, una delle migliori scelte rimane Zoom, disponibile sia nella versione web che in modalità app per Android e iOS. Il suo piano base prevede la realizzazione di videochiamate singole illimitate, e di 40 minuti per gruppi fino a 100 persone. Per poterne sfruttare appieno le potenzialità esiste però anche un piano premium a pagamento.

Chi ama invece tenersi in contatto con i propri amici mentre sta giocando al computer non potrà non utilizzare Houseparty, app realizzata appositamente per i social e in grado di permettere chiamate di gruppo fino a otto persone.

Tra le app più sicure sul mercato c’è poi Signal, premiata dall’Unione europea per la sua capacità di proteggere la privacy dei suoi utenti. Grazie a questo software possiamo effettuare videochiamate HD (per due persone), chiamate vocali e anche scambiarci dei messaggi, che rimangono estremamente protetti grazie a un sistema avanzato di crittografia dei dati.

Alle varie alternative del gruppo Meta o di Google non poteva però non rispondere Microsoft, che mette a disposizione degli utenti il celebre Teams. Si tratta di un software nato appositamente per le videochiamate, utilissimo per i professionisti, molto ampio e completo, anche se forse meno intuitivo di altri.

Infine, per chi proprio volesse provare qualche app meno famosa, resta valida l’opzione di Viber, una delle prime a fornire il servizio delle videocall, e poi software meno noti in Europa, ma altrettanto interessanti, come JustCall, WeChat e Oovoo.

I benefici delle videochiamate

I benefici di effettuare chiamate in modalità video sono numerosi. Forse il più ovvio è che in questo modo possiamo vedere la persona con cui ci stiamo interfacciando. Questo può rendere le conversazioni più personali e coinvolgenti. Inoltre, le videochiamate possono essere un ottimo modo per tenersi in contatto con amici e familiari che vivono lontano. Per il business, poi, diventano uno strumento utile per effettuare riunioni di lavoro, anche a distanza, soprattutto se si necessita di discutere di qualcosa che richieda l'analisi di contenuti visivi.

Sfruttare al meglio le videochiamate: consigli utili

Come ogni altra tecnologia, ci sono modi per rendere migliori le tue conversazioni in videochiamata. Ecco alcuni suggerimenti per ottenere il massimo.

Per prima cosa, disattiva le notifiche, in Windows, Android e in ogni altra app o sistema tu stia utilizzando. Parlare attraverso uno schermo può indurre a distrarsi con maggior facilità. Silenziare per qualche minuto le notifiche ti aiuterà quindi a concentrarti sulla comunicazione con il tuo interlocutore.

Crea uno spazio video call designato. Sia che usi il computer sia che invece prediliga il tuo smartphone, devi trovare un posto in cui possa avere privacy e silenzio, senza il disturbo di rumori di sottofondo. Questo ti aiuterà a garantire che la chiamata proceda senza interruzioni e intoppi.

Controlla poi il tuo dispositivo. Assicurati che la videocamera e il microfono funzionino entrambi correttamente prima della chiamata. Niente è più frustrante di riscontrare problemi tecnici nel bel mezzo di una conversazione.

Infine, organizza le tue idee. Preparati una lista di punti di discussione prima della chiamata. Questo ti aiuterà a rimanere sul pezzo e a garantire che la comunicazione sia produttiva ed efficace. Un consiglio che vale in realtà non solo per le chiamate a distanza, ma anche per gli incontri vis-a-vis.