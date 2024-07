Lele Mora su Belen: "L’avevo assunta come badante perchè..."

Belen, Lele Mora: «Non aveva il permesso di soggiorno, l’ho assunta io come badante»

Lele Mora ha raccontato il primo incontro con Belen e quel contratto che le aveva fatto perchè potesse rimanere in Italia visto che non aveva il permesso di soggiorno. «Io conosco Belen ad un capodanno che lei era arrivata a Cortina con il suo fidanzato di allora che era Marco Borriello. Lei mi ha chiesto di poter lavorare con me e io accetto. Da lì sono successi alcuni problemini perché lei era in Italia senza il permesso di soggiorno e le dico di tornare in Argentina, ma lei non aveva i soldi per il biglietto andata e ritorno. Che problema c'è? Gliel'ho fatto io», le parole di Lele Mora ospite del podcast Gurulandia.

«Ti assumo io, le ho detto, ma perché la cosa sia credibile io non posso assumerti come artista, ma ti assumo come badante, cameriera e da allora l'ho messa subito a fare un programma su Rai2 e poi l'ho mandata all'Isola dei Famosi e da lì è scoppiato il fenomeno Belen Rodriguez», il racconto di Lele Mora.

Belen Rodriguez sul Nove in autunno con “Only Fun – Comic Show”

Intanto la showgirl argentina si prepara per la prossima stagione tv che la vedrà protagonista in due programmi sui canali di Warner Bros Discovery. Belen in autunno guiderà “Only Fun – Comic Show” con i Panpers, sul Nove (prendendo il testimone da Elettra Lamborghini). Su Real Time prenderà presenterà “Amore alla prova – Crisi del settimo anno” prodotto da Banijay Italia (e che nella prima edizione aveva visto protagonista Giulia De Lellis).