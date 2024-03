Lenoci: "Editoria e Google? I motori di ricerca premiano contenuti di qualità"

Evolution Group, il Ceo Lenoci: "Vogliamo diventare il primo laboratorio tecnologico ed editoriale in Europa"

Il Gruppo Evolution sta raddoppiando gli investimenti sul mercato. Come riporta Engage.it a breve annuncerà il lancio di una nuova tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale che permetterà agli editori di intensificare la produzione di video e di post sulle piattaforme social e inaugurerà un nuovo hub tecnologico.

"Durante lo scorso anno – ha raccontato a Engage il Ceo di Evolution Group, Marco Lenoci - abbiamo raggiunto il punto di break even per la nostra sede spagnola, attivata nel 2022 e guidata da Sara Saffioti. La Spagna è stato il primo passo del nostro percorso di internazionalizzazione e siamo felici che in così breve tempo già 40 editori spagnoli abbiano deciso di affidarsi a noi. Si tratta di un risultato di cui siamo molto orgogliosi e ci permette di rilanciare le ambizioni verso il mercato francese, che abbiamo approcciato lo scorso anno attraverso una risorsa dedicata e ci ha visto in soli sei mesi chiudere accordi con sette publisher, alcuni di grande rilievo, con i quali stiamo discutendo integrazioni ad ampio respiro. Il percorso insomma è stato tracciato e l’obiettivo è chiaro e ambizioso: vogliamo diventare il primo laboratorio tecnologico ed editoriale in Europa".

"In tal senso – continua Lenoci - l’espansione esterna è naturalmente fondamentale e la carta vincente è stata in particolar modo il Content Revolution, la nostra tecnologia proprietaria capace di generare un circolo virtuoso volto a ottimizzare il tempo di permanenza in pagina e la distribuzione dei contenuti organici degli editori che lo ospitano e di contenuti sponsorizzati in tema con il prodotto editoriale. Si tratta di una delle soluzioni offerte dal gruppo più apprezzate anche sul mercato italiano, dove Evolution Group collabora ormai con circa 400 editori, coprendo 31 milioni di utenti unici deduplicati in Italia e offrendo servizi tecnici e consulenziali ai principali gruppi editoriali del nostro paese".

Il futuro dell'editoria

Circa le prospettive nel settore editoriale Lenori prevede che "l’editoria del futuro si appresta a giocare una partita molto importante in cui sarà necessario sempre di più dimostrare la qualità dei propri contenuti per essere premiati dai motori di ricerca. Investire sull’Ai è essenziale per rendere le attività aziendali più efficienti, ma chi immagina di utilizzare l’Ai per rimpiazzare contenuti di valore giornalistico si prepari ad un duro risveglio. L’Ai insomma dev’essere un prezioso alleato per le redazioni nella fase di analisi e ricerca, ma la produzione di contenuti originali è l’unica via possibile per continuare ad essere rilevanti nella nuova era digitale".

Un nuovo hub in provincia di Salerno

Il Gruppo guarda al futuro con una vision di lungo periodo e per farlo a breve inaugurerà un nuovo polo tecnologico: "Il nuovo mondo che avevamo previsto ed è oggi realtà non si subisce passivamente, ma si affronta con decisione e con investimenti mirati. In tal senso, stiamo finalizzando la costruzione di un hub tecnologico a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Si tratta di uno spazio di mille metri quadrati, disposto su tre piani, immerso nel verde e che darà prospettive a centinaia di giovani che si affacciano al mondo del lavoro", racconta il manager.

"Questo è un progetto a cui teniamo in modo particolare e che ci vedrà impegnati su vari livelli con la nascita di una software house al servizio di editori e content creator, realtà che ci permetterà di accelerare in maniera esponenziale la produzione di tecnologia, di collaborare con importanti aziende editoriali e tech in italia e di stringere partnership di ampio respiro in ambito accademico. In particolare con Università di Salerno, ubicata a soli 3 chilometri dalla nostra nuova struttura, supporteremo e cofinanzieremo un dottorato di ricerca della durata di 3 anni con l'obiettivo di analizzare e mappare nuovi tools sviluppati con Ai, per arrivare a costruire un nuovo modello di "creatori di contenuti" che sfruttino al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie per renderle disponibili ai nostri partner".

"L’hub è per noi un progetto ambizioso e che agirà da elemento propulsore agli sviluppi dell’azienda nei prossimi anni. Siamo soltanto ai capitoli iniziali della storia di Evolution Group. In un mondo in continuo cambiamento, la nostra ambizione è quella di rimanere un punto di riferimento tecnologico e consulenziale per migliaia di editori e content creator in Europa", conclude Lenoci.