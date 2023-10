Libero a Di Battista: "Mullah Dibbah". Lui replica: "Vergogna". Lo scontro

Guerra Israele, botta e risposta Libero-Di Battista. Che cosa è successo

"Oggi Libero, un giornale che appartiene ad un parlamentare della Lega mi dedica questa prima pagina. Lo fanno per criminalizzare e intimorire. Ma con me non funziona più". Così Alessandro Di Battista, ex parlamentare M5S, risponde a Libero che stamane in prima pagina dedicava un pezzo sulla sua persona e sulle posizioni nel conflitto tra Israele e Hamas.

GUARDA IL VIDEO-RISPOSTA di ALESSANDRO DI BATTISTA

"Mullah Dibbah", titola oggi il quotidiano. "Invece di parlare di oltre 2400 bambini palestinesi morti sotto le bombe israeliane, parlano di un mio video che è stato tradotto in arabo ed è stato apprezzato. Non hanno alcun pudore e nessuna voglia di raccontare come stanno davvero le cose. C’è chi purtroppo per evitare questo fango sceglie il silenzio. Non dovete avere paura di questa melma. La sola paura che dobbiamo avere è quella di diventare vigliacchi per tornaconto personale", ha detto Di Battista, in tono indignato sia sui social che nel video pubblicato sul suo canale YouTube.

La testata non ci sta e replica all’ex deputato. "Il video dell’ex grillino in cui inveiva e attaccava 'Israele terrorista' che spopola in Medio Oriente: sottotitolato in arabo, ha fatto condivisioni-record nei paesi islamici. Come abbiamo sintetizzato… dalle cinque stelle alla mezza luna". "Già, vorremo 'intimorirlo'. Fa il martire – spiegano sul sito – insomma, quando l’intento della nostra prima pagina non era certo intimorire. Ma mostrare. E far riflettere: l’odio di Dibba contro Israele spopola nel mondo islamico. In quel mondo che si stringe al fianco di Hamas e si raccoglie nell’odio contro Tel-Aviv. Un fatto, piuttosto inquietante. Nessun tentativo di intimidire, ovviamente".