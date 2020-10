LifeGate lancia un equity crowdfunding per diventare una public company

LifeGate, punto di riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile, ha annunciato in un comunicato l’avvio di un percorso per diventare una public company attraverso una campagna di raccolta fondi online su Mamacrowd, la prima piattaforma italiana di equity crowdfunding per capitale raccolto, per offrire a tutti la possibilità di prendere parte attiva al cambiamento per un futuro migliore.

La campagna online dal 29 ottobre punta a raccogliere da 1 milione di euro fino a 2,7 milioni e prevede due possibilità di partecipazione societaria in funzione dell’investimento, con una quota di minima di 200 euro.

“LifeGate festeggia 20 anni dedicati alla sostenibilità e li compie nell’anno che dà il via al decennio per il clima, il decennio delle soluzioni – ha commentato il CEO Enea Roveda – È per questo motivo che abbiamo deciso di fare ancora di più e tutto il possibile per coinvolgere tanti nuovi protagonisti in questa transizione perché solo uniti si può vincere la sfida al riscaldamento globale, la più importante di questo secolo, per garantire un futuro alle nuove generazioni. Basta un piccolo gesto per diventare parte del cambiamento”.

“Siamo felici di ospitare sulla nostra piattaforma la campagna di raccolta di LifeGate, riteniamo importante supportare chi da tanti anni è attivo in modo concreto sul tema della sostenibilità. LifeGate ha una storia ventennale alle spalle ed è tra i primi editori in Italia verticali sulle tematiche ambientali, ci auguriamo che la campagna sia un nuovo punto di partenza per raggiungere obiettivi ancora più grandi”. Lo ha dichiarato Dario Giudici, Ceo di Mamacrowd.