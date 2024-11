Scontro tra Lilli Gruber e Marco Travaglio a Otto e Mezzo, la conduttrice: "Neghi il patriarcato" e lui replica: "Potrò dire quello che voglio?"

Otto e Mezzo, scontro tra Lilli Gruber e Marco Travaglio: "Neghi il patriarcato", "Potrò dire quello che voglio?"

Nella puntata di ieri di Otto e Mezzo c'è stato un piccolo ma significativo battibecco tra Lilli Gruber e Marco Travaglio sul tema del patriarcato. La conduttrice ha accusato il giornalista di far parte di un gruppo di colleghi che minimizzano l'esistenza di una cultura maschile spesso dominante. Nella stessa lista sarebbero presenti anche Italo Bocchino, presente in studio, e Massimo Cacciari.

Travaglio ha quindi ironizzato chiedendosi in quale lista fosse finito, mentre Bocchino ha scherzato sul fatto di trovarsi nello stesso gruppo con il direttore del Fatto Quotidiano. A questo punto Travaglio ha voluto distinguere tra paternalismo, patriarcato e maschilismo ma Gruber ha insistito che le differenze sono evidenti. Travaglio quindi si è sentito limitato nella sua libertà di espressione. Gruber per chiudere la questione ha chiarito che nonostante non fosse d'accordo ognuno è libero di esprimere la sua opinione.

