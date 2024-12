Lo Stato delle Cose, anticipazioni: focus su Atreju e gli scontri alla Scala. Torna Michele Santoro

Lo Stato delle Cose, anticipazioni: A Napoli con i ragazzi di Don Aniello Manganiello per capire la nuova ondata di violenza nella città

Torna Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose lunedì 9 dicembre su Rai3 alle 21.20. E con lui, torna Michele Santoro per parlare di economia e politica italiana.

Focus della puntata su Atreju, la kermesse nazionale di Fratelli d’Italia, gli scontri di sabato a Milano davanti a La Scala, l’emergenza povertà nel paese e l’esito della sfida tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Ne parleranno il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, l’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, il giornalista Mauro Mazza e lo storico sindacalista Giorgio Cremaschi. Continua poi, la ricerca delle copie dei quadri commissionate da Vittorio Sgarbi per capire come funziona il suo "sistema" per vendere l’arte.

Nuovo capitolo dell’inchiesta sull’Inca, il patronato della Cgil: a Zurigo un ex dirigente ha truffato centinaia di pensionati. Se ne discuterà con il segretario della Cgil Maurizio Landini e verranno mostrati importanti documenti che riguardano il sindacato e il suo patronato.

Un approfondimento anche sulle indagini dei pm di Milano “Hydra”: in Lombardia, per la prima volta, ‘Ndrangheta, Camorra e Cosa nostra si sarebbero unite in un “sistema mafioso” per infiltrarsi nell’economia e fare affari. Chiara Proietti D’Ambra è riuscita ad intervistare, in esclusiva, una delle figure di spicco di questo presunto sistema, Paolo Aurelio Errante Parrino, già condannato per mafia e vicino a Matteo Messina Denaro. In collegamento da Napoli, i ragazzi di Don Aniello Manganiello, il rapper Real e Salvatore Iodice: con loro si cercherà di comprendere la nuova ondata di violenza che sta contagiando tanti ragazzi - anche giovanissimi - napoletani.