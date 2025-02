Lo Stato delle Cose, anticipazioni: dal caso Almasri, allo spionaggio fino allo scontro Trump Europa. Tutti i temi

Lo Stato delle Cose, anticipazioni: in studio Vittorio Feltri, Maria Elena Boschi e Maurizio Gasparri

Lo Stato delle Cose torna lunedì 10 febbraio alle 21.20 su Rai3 con una intervista al direttore de “Il Giornale” Vittorio Feltri, che commenta i principali fatti dell’attualità politica.

La deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, e il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, si confrontano in studio. Al centro del dibattito i fronti aperti del governo come il caso Almasri, lo scontro con la magistratura, i casi di spionaggio e il ruolo di Giorgia Meloni tra l’America di Trump e l’Europa.

Si torna a parlare di Vittorio Sgarbi e del mistero di alcuni dei suoi quadri. In particolare del "Martirio di San Sebastiano" che il critico d’arte ha attribuito al Perugino ma che, secondo alcuni esperti, non sarebbe un originale del grande pittore umbro: importanti novità potrebbero portare a una nuova indagine della magistratura.

Torna anche l’inchiesta sulle curve di Inter e Milan con un approfondimento sui rapporti tra alcuni rapper, come Fedez ed Emis Killa, e i capi della curva sud e un focus sui legami tra ‘ndrangheta calabrese e gli affari intorno a San Siro. Proprio Fedez, e i presunti tradimenti tra lui e Chiara Ferragni rinviata a giudizio, sono raccontati in puntata, alla vigilia del Festival di Sanremo: Marco Masini parla della canzone “Bella Stronza” che canterà in coppia con Fedez al Festival e il cui testo, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato cambiato a causa di strofe considerate sessite. E mentre Masini smentisce, Achille Lauro paragona il gossip alla “violenza sulle donne”. Un cortocircuito mediatico che sicuramente accompagnerà e accenderà le serate del 75° Festival della Canzone italiana.