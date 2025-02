Lo Stato delle Cose, anticipazioni: torna lo spettro dello spionaggio in Italia. Giletti intervista Emis Killa

Lo Stato delle Cose, anticipazioni: si parlerà del caso Paragon, i guai giudiziari di Vittorio Sgarbi e dell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter

Lo spettro dello spionaggio in Italia alla luce del caso Paragon, con giornalisti e attivisti italiani misteriosamente intercettati, e delle tensioni intorno ai nostri servizi segreti. Temi affrontati da Massimo Giletti e Antonio Di Pietro a Lo Stato delle Cose, in onda lunedì 17 febbraio alle 21.20 su Rai3. Gli europarlamentari Roberto Vannacci (Lega) e Alessandra Moretti (Pd) si confronteranno, poi, sull’attualità politica italiana e sul futuro dell’Unione Europea di fronte alle sfide lanciate da Donald Trump.

Con “la saga dei quadri di Vittorio Sgarbi” si torna ad indagare su un “Martirio di San Sebastiano” attribuito proprio da Sgarbi al Perugino, ma che illustri esperti definiscono opera di un seguace del grande pittore umbro. Il giallo attorno a questo dipinto, dunque, si infittisce ulteriormente: copia, come risulta da una serie di expertise, oppure originale, come insistono i curatori della mostra dove è stato esposto? Stessa discussione interessa le opere del pittore futurista Baldessari esposte al Mart di Rovereto: anche qui è in corso una accesa disputa tra esperti e storici dell’arte per confermarne o meno l’originalità.

Infine, si tornerà a parlare dell’inchiesta “Doppia Curva”: a pochi giorni dall’inizio del processo che vede coinvolti gli Ultras arrestati a fine settembre, e alla luce di nuove intercettazioni che coinvolgono personaggi di spicco dell’Inter. Coinvolti anche alcuni rapper vicini agli ultras milanisti arrestati: intervista esclusiva a Emis Killa, indagato per associazione a delinquere e quindi ritiratosi dal Festival. E ancora, i nuovi documenti sul rapporto stretto proprio tra Fedez e il capo della Curva sud Luca Lucci.

Si parlerà di come le Curve del San Siro siano arrivate attraverso alcuni rappresentanti della musica Rapper a lambire il popolare palco dell’Ariston di Sanremo. A tutto questo si intrecciano i rumors che vedono protagonisti Fedez, Chiara Ferragni e Achille Lauro, stretti in un triangolo smentito, ma molto chiacchierato.