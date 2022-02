Lol 2, chi è Corrado Guzzanti: imitazioni, personaggi, gag e vita privata

Lol 2, chi è Corrado Guzzanti: vita privata, carriera, fidanzata e...

Classe 1965, figlio del politico e giornalista Paolo Guzzanti, Corrado si iscrive alla facoltà di Filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, senza però conseguire mai la laurea. Si affaccia per la prima volta al mondo dello spettacolo nel 1988, scrivendo un pezzo per un provino della sorella Sabina. Collaborò a “L’araba fenice” di Antonio Ricci.

L’esordio in qualità di attore teatrale avvenne l’anno successivo, quando ottenne la parte nello spettacolo “Il fidanzato di bronzo”, mentre debuttò in televisione nel 1989 all’interno della trasmissione “Scusate l’interruzione”, dove portò in scena il suo primo personaggio, il regista di film horror Rokko Smithersons. Corrado Guzzanti è diventato famoso soprattutto per le sue imitazioni, come già detto per l’imitazione del regista Rokko Smitherson, il coatto Lorenzo, il santone Quelo, e il gerarca fascista Barbagli.

Corrado Guzzanti, la partecipazione a Lol 2

La seconda stagione dell’esilarante programma firmato Amazon Prime Video, LOL-Chi ride è fuori, ha appena fatto il suo debutto. Dopo la partecipazione alla prima stagione della sorella Caterina Guzzanti, arrivata in finale, quest’anno tocca a Corrado: chissà se il primogenito Guzzanti sarà all’altezza del risultato ottenuto dalla sorella.

Durante una conferenza stampa sul programma, Corrado Guzzanti ha spiegato come mai ha accettato di partecipare: “Ho pensato che fosse una cosa interessante quasi più per i comici che per il pubblico perché i comici rivivono situazioni drammatiche delle loro carriera, la prima è esibirsi davanti ad un pubblico che non ride.

Corrado Guzzanti, vita privata: genitori, sorelle, moglie e figli

Corrado Guzzanti è figlio del giornalista e politico Paolo Guzzanti, ha due sorelle, Caterina e Sabina, entrambe come il fratello sono nel mondo della comicità. La vita privata di Corrado è top secret, tanto che non ha mai comunicato il suo stato sentimentale, l’unica certezza è che non ha figli.

