Lorella Cuccarini e il coming out della figlia. La replica inaspettata

Lorella Cuccarini dopo il "coming out social" della figlia Chiara. "Che cosa farei se si fidanzasse con una donna..."

“Io mi innamoro della persona, non mi interessa il genere”. Aveva detto così, poco tempo fa, Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, riguardo il suo orientamento sessuale. E queste parole non sono rimaste inosservate, tanto che sono diventate velocemente virali sul web.

E dato il tanto clamore, anche la mamma di Chiara ha voluto dire la sua sull’opinione della figlia. “Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente”, ha dichiarato la prof di Amici con Maria De Filippi.

“Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici”.