Lucarelli si cucina anche Fazio: "Ctcf diventa coccola tanto Chiara Ferragni"

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: "Pensati libera..dalle domande"

Selvaggia Lucarelli attacca duramente Chiara Ferragni dopo l’intervista dell'influencer a 'Che Tempo Che Fa' da Fabio Fazio. Fra tweet ironici, sfottò e analisi, l’opinionista assesta nuovi colpi pubblicando anche un fotomontaggio dello slogan di Ferragni a Sanremo: "Pensati libera… dalle domande", riferito al medus operandi del presentatore.





"Ospite di CTCF, da oggi evidente acronimo di “Coccola Tanto Chiara Ferragni”, l’influencer cremonese ha spiegato in via definitiva come sia potuta arrivare al successo che ha preceduto l’affare Pandoro: non si era saggiamente (quasi) mai concessa alle interviste", esordisce Lucarelli sul Fatto Quotidiano.

Fazio la accoglie con tono perentorio: “Credo non si debba eludere nulla stasera, è l’occasione per essere sinceri”. Era pure l’occasione per farle delle domande, ma le cose sono andate un po’ diversamente. Ferragni apre le danze piagnucolando subito perché “sono stata al centro di un’ondata d’odio”. In realtà è stata al centro di un’inchiesta giornalistica, poi di un’indagine dell’Anti trust e infine di un’indagine della Procura, ma a lei preoccupano gli hater e si cala subito nel ruolo di vittima.

Fazio capisce che sta facendo la furba e allora la mette spalle al muro: “Tu hai 30 milioni di follower, sei Oppenheimer!”.

Fatto sta che era lì per togliersi l’etichetta di “radioattiva” con le aziende e lui la paragona al padre della bomba atomica. L’intervista si fa incalzante: parte un filmato celebrativo sul successo di Chiara Ferragni. Ferragni riprende dunque il suo proposito di esser sincera e spiega che per lei lo spartiacque è stata la multa dell’antitrust, fino a quel 15 dicembre 2023 lei pensava di aver fatto “la classica operazione commerciale unita alla beneficenza” (classica per chi? Per lei forse), era in buona fede, pensava di essersi spiegata bene".

L'analisi della Lucarelli

Analizzando le parole di Chiara circa il caso della beneficenza per il pandoro Balocco, Lucarelli fa notare che "non si era accorta di aver sbagliato fino alla multa, è per quello che un anno fa aveva bloccato la parola Balocco nei commenti sul suo Instagram".

"Comunque possiamo stare qui a scrivere e commentare fino a domani, ma al di là dei Pandori e del resto, al di là dell’assenza di domande, è il vuoto. Avvilente assenza di pensiero e grammatica. E comunque ora mi aspetto che l’Antitrust multi i consumatori coglioni che fraintendono perché è ora di finirla di fraintendere. Che poi fate prendere le multe a Chiara che è in buonafede e pubblicizza la beneficenza che fanno gli altri perché confida nell’emulazione”, afferma l'opinionista.

Per smontare la tesi dell’errore di comunicazione, Lucarelli pubblica anche uno dei video incriminati in cui la Ferragni parla della bambola Trudi, ricordando che nell’inchiesta ormai non ci sono solo i pandori. "Ditemi se siamo noi a capire male o se lei dice una cosa che non corrisponde al vero. In questo caso solo il ricavato delle bambole vedute sul suo sito The blonde salad andava in beneficenza (e non il ricavato dalla vendita nei negozi e sul sito di Trudi). Vi sembra che dica questo (anche nei sottotitoli) o siamo noi coglioni che fraintendiamo?".