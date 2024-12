Lucarelli-Bruganelli, ennesimo scontro a Ballando con le Stelle: "Il tuo problema è il rinculo". Ed à caos in studio. VIDEO

Ballando con le stelle, Bruganelli sotto attacco. Lucarelli: "Ti piace dichiarare guerra"

Ennesimo botta e riposta tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Il motivo del caos? Le dichiarazioni rilasciata dall'(ex) concorrente di Ballando con le stella al talk di interviste condotto da Francesca Fagnani. "Hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io. Le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30, mentre botta e risposta con la giuria durava un sacco", ha detto Sonia Bruganelli a Belve. Parole che non sono andate affatto giù al custode del tesoretto di Ballando con le Stelle, Alberto Matano.

Finita l'esibizione, il giornalista ha voluto dire la sua sull'intervista rilasciata a Belve (che andrà in onda martedì 3 dicembre): "I dati li abbiamo controllati e non sono veri. Tu hai ballato tanto quanto gli altri concorrenti. Non è corretto fare queste dichiarazioni contro persone come noi che lavoriamo con tanta passione e dedizione".

Sonia Bruganelli ha replicato: "Oggettivamente credo che il grosso della mia partecipazione a Ballando sia dovuto agli scontri che ho avuto con la giuria. Sono consapevole che se prendi un personaggio come me, si punti più sulle critiche che sul ballo".

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

A prendere parola poi Selvaggia Lucarelli che riferendosi a Bruganelli ha detto: "A te piace molto dichiarare guerra, tiri fuori il fucile e spari a zero. Solo che devi sapere maneggiare bene le armi, non devi tirarti indietro". "Il tuo problema è il rinculo", ha tuonato la giornalista. "Potrebbe non essere il mio problema", ha replicato Sonia. Selvaggia Lucarelli ha poi concluso: "Trovo molto inelegante che Angelo Madonia da casa posti la card della fidanzata (Sonia Bruganelli, ndr) per votare lei, quando in gara c'è ancora la sua partner di ballo Federica Pellegrini. Se volevamo toglierci il dubbio... ecco ce lo siamo tolti, ora abbiamo la certezza". "Il tuo commento è totalmente fuori luogo, la polemica non ti basta mai", ha chiosato la Bruganelli. Poco dopo, il verdetto definitivo: Bruganelli eliminata.