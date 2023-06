Luciana Littizzetto a Mediaset: la resistenza radical chic è già finita?

Luciana Littizzetto verso Mediaset, “il duo Lescano lascia e raddoppia”

Luciana Littizzetto, la comica che ha imperversato per decenni in Rai e che solo ora il centro – destra era riuscita a sbolognare, esce dalla porta e rientra dalla finestra. E che finestra: Mediaset! E così da giorni gira l’indiscrezione che ormai è realtà, di una sua partecipazione al programma Tu si que vales, nella qualità di “giudice” al posto di Teo Mammuccari. Il giornalista Antonello Piroso scrive sui social a tal proposito: "La partigiana Littizzetto è già scesa dalle montagne dove si era rintanata per fare la Resistenza. La democrazia è salva”. I follower si scatenano con commenti creativi ed insulti veri e propri che il personaggio, del resto, si attira come una calamita.