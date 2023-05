Altro che Rai, Lucianona Littizzetto si consola con il suo impero immobiliare

Luciana Littizzetto, altro che mamma Rai: tutti gli appartamenti di lusso, terre, magazzini e garage tra Torino e Milano

Anche Luciana Littizzetto può facilmente consolarsi del trasloco, peraltro ben remunerato, dalla Rai a Discovery. E questo perché l’attrice torinese può contare su un piccolo “impero” di mattoni e terre costruito negli anni sborsando cifre consistenti, molto più rilevante di quello di Fabio Fazio di cui era ospite a “Che tempo che fa” che terminerà domenica prossima.

Da una visura catastale aggiornata, infatti, si vede che la Littizzetto possiede 7 abitazioni con 29 vani complessivi a Bosconero (comune italiano del Torinese) fra Strada dei Coller, via Monsignore Giuseppe e via Trieste e nella stessa località ha anche la proprietà di 3 magazzini e 3 garage oltre a parti di 5 terreni di bosco ceduo, pascolo cespugliato e seminativo irriguo che si estendono per 4mila 600 mq.

L’attrice ha comprato parti di 2 terreni anche nel comune di Feletto (sempre nel Torinese) adibite a bosco misto e prato irriguo e ha investito molto sul mattone anche nella sua città natale. A Torino possiede, infatti, quasi tutti in piena proprietà, ben 16 appartamenti per complessivi 83 stanze. E nel capoluogo piemontese non mancano 5 garage e 2 magazzini.

Le case della Littizzetto sono situate, fra l’altro, in corso Casale, corso Quintino Sella, piazza Gran Madre, via Buttigliera, via Casalborgone, via Guido Cavalcanti, via Cibrario, via Gossino, via Molino e via Carlo Vudia e via Villa della Regina. A Milano in portafoglio c’è solo un piccolo appartamento in via Guicciardini. E le proprietà “mobiliari”? La Littizzetto aveva solo lo 0,01% di Banca Sella, venduto a fine del 2022.