Lucio Corsi versione modello, dalla passerella per Gucci a Sanremo 2025: il passato "cool" del cantautore- FOTO

Lucio Corsi non è solo un cantautore. In passato ha avuto una breve carriera da modello per Gucci, ecco le foto in passerella

Lucio Corsi è stato sicuramente la rivelazione di Sanremo 2025. Da esordiente e perlopiù sconosciuto al grande pubblico, è riuscito a far affezionare milioni di italiani con la sua semplicità e il messaggio positivo del suo brano "Volevo essere un duro".

Pochi però forse sanno che Lucio Corsi non troppo tempo fa è stato anche un modello per Gucci. Nel 2017 l'allora direttore creativo del brand, Alessandro Michele, che oggi ricopre lo stesso ruolo in Valentino, lo scelse per sfilare per la Cruise collection 2018. Lucio Corsi all'epoca aveva fatto uscire da poco il suo primo album "Bestiario musicale".

Lucio Corsi non rientra propriamente nei canoni del modello tradizionale ma Michele per le sue sfilate è sempre stato attento a reclutare volti che corrispondessero alla sua estetica inclusiva, quindi anche persone molto diverse e con caratteristiche fisiche lontane dai canoni della moda in senso stretto.

Lucio Corsi ha quindi sfilato per Gucci a Firenze con una coroncina dorata sul capo e indossando un look di stampo invernale con cappotto doppiopetto, un completo fantasie vivaci e gonna a pieghe.

L'evento è stato ricordato da Michele tramite le sue Storie su Instagram con un scatto, probabilmente di backstage, in cui abbraccia Lucio Corsi. Poco dopo sono comparsi in Rete anche alcune foto della campagna di moda "Roman Rhapsody" scattati da Mick Rock con protagonista il secondo classificato a Sanremo 2025 e altri volti noti come Alessandro Borghi, Miriam Leone e Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle.