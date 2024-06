Lucio Presta è vivo per miracolo. "Il trattore stava per schiacciarmi"

Lucio Presta in ospedale con diverse fratture. Brutto incidente con il suo trattore

Brutta disavventura per l'agente dei Vip Lucio Presta, ha rischiato la vita ma per fortuna si è salvato riportando solo qualche frattura. Il marito di Paola Perego è rimasto quasi schiacciato dal suo trattore. Secondo "Novella 2000", Presta si è ribaltato con il mezzo agricolo che stava guidando in una delle sue terre a Sabina, nel Lazio. L'impatto è stato pesante e ha riportato fratture, ma i danni non sono irreversibili.

"Ha rischiato di schiacciarmi - spiega l'agente dei Vip - quattrocentocinquanta chili di trattore addosso". Presta si è fratturato le costole, ha una spalla messa male, ma per pura fortuna niente di più perché nell’incidente è riuscito a mettersi su un fianco, proteggendo gli organi vitali dall'impatto con il mezzo agricolo. Presta è stato immediatamente ricoverato d'urgenza ed è stato subito operato. Ora si trova in convalescenza. "Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni. Sono vivo per miracolo".