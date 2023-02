Ludovica Pagani divide il web con una foto in bikini. Fan in estasi per la giornalista, ma c'è anche chi fa polemica

Ludovica Pagani, la foto in bikini divide il web. Fan in estasi, ma...

Basta poco per incantare i propri fan. Con una serie di foto, Ludovica Pagani ha stregato migliaia dei suoi follower su Instagram. La stupenda presentatrice, modella e influencer, nel giro di pochi giorni, ha ricevuto migliaia di like e commenti.

E tra i commenti degli utenti, la maggior parte è composta da complimenti di ogni genere. "Sei bellissima, sempre più", commenta un follower di Ludovica Pagani. "Vorrei sposarti! Dite che ho qualche possibilità?", si chiede invece un altro utente.

Ma c'è anche a chi, invece, per qualche motivo, non va proprio giù questo genere di post dell'influencer. "Ma se sei in vacanza non puoi semplicemente godertele senza fare foto?", tuona un "hater" dell'influencer bergamasca. E, ancora, c'è chi non si spiega che gusto ci sia a fare foto "scoperte". "Ma voi influencer dovete per forza mostrare il vostro corpo ogni due per tre?".