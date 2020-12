Lusso e design, Ginori 1735 sbarca in Svizzera con un nuovo e-commerce

Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design di altissima qualità, prosegue nella propria strategia di potenziamento degli strumenti digitali per crescere, aggiungendo la Svizzera al bouquet di Paesi raggiungibili direttamente tramite il proprio canale e-commerce, completamente integrato nel sito istituzionale.

Dall’inizio del 2018, arrivano, quindi, a 31 i mercati nei quali gli appassionati Ginori 1735 possono comodamente realizzare il proprio stile ed esprimere la propria individualità attraverso una shopping experience customizzata, grazie alla possibilità di accedere al servizio di personalizzazione delle creazioni della linea Totem e Corona Monogram e di scegliere i propri pezzi preferiti nell’ampia gamma di collezioni disponibili: Il Viaggio di Nettuno; Aria; Voliére; Oriente Italiano; Catene; Labirinto; Vecchio Ginori; Antico Doccia; Oro di Doccia; Arte; Babele; oltre ad alcuni best seller delle collezioni cristalli, posate e tessile.

Il nuovo e-store, raggiungibile via computer e dispositivi mobile e accessibile in qualsiasi momento nella comodità dell’online, offre, inoltre, un’esperienza interattiva, arricchita da contenuti editoriali e da una serie di servizi quali: reso gratuito, customer care dedicato in lingua inglese, servizio di spedizione ad hoc con FEDEX, pagamenti attraverso le principali carte di credito. La nuova piattaforma dedicata ai clienti svizzeri, in inglese e con prezzi in euro, è raggiungibile all’indirizzo https://www.ginori1735.com/eu/ impostando Switzerland (CH) come Paese di spedizione, ed è supportata da Ogilvy, già partner di Ginori 1735 in numerosi altri progetti.

L’apertura della nuova “vetrina” in Svizzera è parte integrante della strategia digitale della Manifattura, che nel corso degli ultimi anni ha puntato a moltiplicare le attività attraverso cui generare awareness e incrementare la propria presenza online, raggiungendo nuovi mercati e identificando i prodotti più amati dal pubblico. Tale strategia ha visto il lancio degli e-store in Italia, Regno Unito e Francia, e la successiva estensione dell’e-commerce al resto dell’Europa: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Nella stessa direzione, Ginori 1735 ha poi raggiunto prima il mercato statunitense attraverso una piattaforma e-commerce dedicata agli USA e, nel giugno 2020 anche il Canada. In Cina, lo scorso settembre, il brand ha, inoltre, attivato il proprio account ufficiale su WeChat, la piattaforma multi-funzionale cinese più importante e frequentata al mondo, utilizzata per chattare, navigare, acquistare prodotti e servizi e pagare online, con una base mensile di oltre 1 miliardo di utenti attivi e una penetrazione che supera il 93% della popolazione nelle maggiori città del Paese.

“Lo sviluppo dell’anima digital del brand ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento verso il top di gamma nel settore lusso e lifestyle, oltre che di consolidare una strategia ancora più importante in un momento complesso quale quello attuale. Inoltre, la presenza online e sui social ci consente di avvicinarci sempre più ad un pubblico giovane e connesso, desideroso di interazioni alternative con i top brand e che è già abituato, e spesso preferisce, esperienze di shopping online rispetto ad acquisti in luoghi fisici. Questa strategia sta già portando ad importanti risultati al nostro marchio: solo considerando gli ultimi cinque mesi, infatti, complessivamente, abbiamo registrato un aumento del fatturato e-commerce di quasi il 280% rispetto all’anno precedente, con una crescita del 15% del fatturato estero.” ha dichiarato Alain Prost, Presidente e Amministratore Delegato di Ginori 1735.