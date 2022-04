Macron con la camicia aperta mostra il petto villoso: bufera in Francia

Macron, la foto con la camicia aperta scatena il web a una settimana dalle elezioni all'Eliseo

Sorridente, visibilmente sereno e con la camicia slacciata. La foto del petto villoso di Emmanuel Macron, pubblicata su Instagram dalla sua fotografa ufficiale, dopo aver tenuto banco ai social francesi tra Pasqua e Pasquetta ora sta facendo il giro dell’intero web. Così, mentre domenica prossima si saprà chi sarà a capo dell’Eliseo, la foto di Macron scattata da Soazig de la Moissonniere sta scatenando uno tsunami di commenti e interazioni degno del più infervorato dei comizi. Ma facciamo un passo indietro.

Macron e la foto con la camicia aperta

Quello che si stanno chiedendo tutti è: “Da dove viene quella foto? In che occasione è stata scattata?”. Ebbene, come riporta il Corriere, sabato 16 aprile Macron è andato a Marsiglia con la moglie e il suo staff (tra cui appunto la sua fotografa) per una giornata di intensa campagna elettorale. Il post su Instagram riassume in 10 foto la giornata del presidente (il titolo della serie di foto, infatti, è proprio “Un giorno con il candidato”), 10 istantanee che riportino l’impegno, l’entusiasmo e la dinamicità.