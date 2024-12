Maddalena Corvaglia, dopo il video sul gender ora scivola sul miele: la parabola triste e complottista della ex velina

Maddalena Corvaglia condivide un video sulle proprietà sul miele ma per lo più si tratta di informazioni non vere

Capita spesso che personaggi dello spettacolo che hanno perso visibilità si riciclino come opinionisti e influencer sui social network. E' il caso di Maddalena Corvaglia, che tramite il suo profilo Istagram dispensa consigli di salute e nutrizione.

L'ex velina la scorsa estate era finita nel mirino della critica per un video in cui, commentando il caso di Imane Khelif, la pugile algerina che dopo aver sconfitto l'italiana Angela Carini alle Olimpiadi di Parigi aveva scatenato un dibattito internazionale sulla questione del genere sessuale nello sport, aveva dichiarato: "Se un bambino si identifica in un adulto ha diritto a guidare l’auto?".

Il video condiviso su Instagram aveva suscitato reazioni negative da più parti e ora Maddalena Corvaglia è nuovamente finita nell'occhio del ciclone per un post in cui elenca le proprietà del miele. Peccato però che molte delle informazioni in esso contenute siano errate. Diversi utenti, tra cui anche alcuni esperti di nutrizione, le fanno notare che al contrario di quanto afferma la propoli non ha proprietà antibiotiche ma al massimo antifiammatorie. Smentita anche la teoria secondo cui gli enzimi contenuti nel miele muoiano a contatto con il cucchiaio di metallo, per cui sarebbe preferibile utilizzarne uno di legno.

Insomma, la maggior parte delle tesi riportate da Maddalena Corvaglia si rivelano solo dicerie o semplicemente informazioni false.