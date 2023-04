Mannoni critica in diretta Ranucci. Ormai la Rai è davvero allo sbando

Botta e risposta



Incredibile presa di posizione del conduttore di TG3 Linea Notte, Maurizio Mannoni, tifosissimo dell'Inter, nonchè uno dei firmatari del progetto di azionariato popolare per supportare il club nerazzurro, che ha ospitato e poi criticato in diretta il conduttore della trasmissione Report Sigfrido Ranucci per aver svelato parte del torbido che per anni il sistema mediatico ha tenuto nascosto in merito allo scandalo Calciopoli. Ecco quanto sintetizzato da Tuttojuve.com: "Tutte le inchieste di Report sono straordinarie, sai qual è la stima che ho... basta che non vi occupiate più di presunte novità su Calciopoli, perchè non ce ne sono più: sia la giustizia ordinaria che quella sportiva hanno stabilito quello che accadde all'epoca. Sulla puntata di questa settimana c'è questa piccola rimostranza. Del resto non è che siano venute fuori cose di grande novità, anche se Moggi prova sempre a spacciare le sue cose come novità", ha detto Mannoni.

La replica di Ranucci: "Noi gli abbiamo dato il giusto peso, però abbiamo raccolto delle testimonianze di protagonisti di allora su quella che è stata un po' una lettura di quei fatti, su come è nata l'inchiesta, quali erano gli interessi, che potevano essere quelli di ipotizzare Moggi, Giraudo e Bettega come le vittime di un fuoco amico in qualche modo in quel momento, perchè era un moemtno particolare. Lunedì prossimo niente Calciopoli".Mannoni aggiunge: "Niente Calciopoli. No, ne puoi parlare, basta che parli del versante... quello già sanzionato".