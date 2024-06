Mara Carfagna, matrimonio con Alessandro Ruben: nozze in gran segreto a Sorrento

Mara Carfagna si sposa in queste ore. Secondo «sì» per la 48enne ex ministra (il primo fu il 25 giugno 2011 con il costruttore romano Marco Mezzaroma), come rivela Dagospia, che giurerà eterno amore all'avvocato romano di 57 anni Alessandro Ruben. Le nozze a Sorrento, presso villa Zagara. Stando al sito di Roberto D’Agostino, il matrimonio sarebbe dovuto essere in gran segreto, ma l'indiscrezione è comunque trapelata.

La storia d'amore tra Mara Carfagna e Alessandro Ruben? Le prime 'paparazzate' furono nel 2016, i due nel 2020 sono diventati genitori di Vittoria e ora stanno per arrivare anche le nozze. Secondo sì anche per lui che ha anche un’altra figlia nata nel 2004 da un precedente matrimonio. Oggi il matrimonio, ma la coppia ci pensava da tanto. "Ne parliamo" aveva raccontato Mara Carfagna a Francesca Fagnani già nel 2019.

Mara Carfagna e Alessandro Ruben (foto Lapresse)



Mara Carfagna matrimonio (nozze segrete), chi è il marito Alessandro Ruben

Alessandro Ruben, classe 1966, è avvocato, già consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Ha iniziato a occuparsi di politica sin da giovanissimo, collaborando con Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi. È stato eletto deputato alla Camera nel 2008 nella lista del Popolo delle Libertà, in quota Alleanza Nazionale e nel 2010 ha abbandonato il gruppo parlamentare del PdL per aderire a quello di Futuro e Libertà per l'Italia. È stato membro della delegazione parlamentare presso l’Assemblea Parlamentare della Nato dal 24 giugno 2008 e dal primo agosto 2008 membro del gruppo speciale sul Mediterraneo della delegazione parlamentare della Nato. Dal 2010 al 2013 è stato presidente del gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Stati Uniti.