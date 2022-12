Mara Venier a Bisio: "Come sei magro". Gelo in studio per la risposta choc

"Ciao Claudio, ti trovo in formissima!", saluta Mara Venier quando Claudio Bisio entra in studio, e lui risponde: "Grazie, non posso dire lo stesso di te"

La gaffe di Claudio Bisio con Mara Venier ieri a Domenica In: Lei gli dice "Sei magro", lui le risponde "Non posso dire altrettanto". La conduttrice ammutolisce, non replica, ma non perde l'occasione per vendicarsi. Mentre trasmettono i video da giovane di Bisio, lei gli lancia la frecciata: "Non hai mai avuto capelli".

Claudio Bisio è entrato nel salotto di Mara Venier con un panettone, che la conduttrice ha accettato volentieri perchè ne è particolarmente golosa. Poi Mara regala a Bisio una serie di complimenti: "Claudio! Ti vedo in forma, magro, lucido, scattante…"

Complimenti ai quali il comico non ha risposto con eleganza, prendendo anzi uno scivolone: "Non posso dire lo stesso di te". Claudio Bisio è stato invitato a Domenica In insieme a Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini per presentare il nuovo film, "Vicini di casa", al cinema da giovedì 1 dicembre.