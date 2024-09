Mara Venier, l'emorragia alla retina dell’occhio destro ("altre due operazioni") e la grande novità di Domenica In...

Mara Venier: “Dovrò operarmi altre due volte all’occhio, non vedere è stato un trauma"

Mara Venier racconta la sua estate difficile: «Avevo cominciato da poco a girare il film di Ferzan (Ozpetek), avevo dei fastidi all’occhio, vedevo male ma pensavo fosse colpa degli occhiali sempre sporchi. Non ci ho fatto caso, non gli ho dato peso, è stato un errore mio, se avessi capito subito che qualcosa non andava avrei guadagnato tempo». E invece la diagnosi ha rivelato «un’improvvisa emorragia alla retina dell’occhio destro che nel giro di 5 giorni si è espansa sempre di più. Un lunedì sera guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore, ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria», le parole della conduttrice di Domenica In al Corsera.

Per lei pochi giorni fa la terza operazione: «Me ne aspettano altre due. È una cosa lunga, sperando di riguadagnare la vista. Ora vedo qualcosa, ma ancora molto sfuocato. Sono in buone mani, ma è stato un trauma». Le cause sono ancora un mistero: È una cosa lunga, sperando di riguadagnare la vista. Ora vedo qualcosa, ma ancora molto sfuocato. Sono in buone mani, ma è stato un trauma».

Mara Venier però non si ferma: «Mi ha aiutato l’impegno nel film di Ozpetek, dal punto di vista psicologico lavorare mi ha fatto bene, mi ha spinto a reagire e andare avanti. Per due volte sono stata operata e il giorno dopo ero sul set. Si addiceva al personaggio, con gli occhiali, sempre dimessa e struccata».

Domenica In, Mara Venier riparte su Rai1 con una novità

La nuova edizione di Domenica In è alle porte, si parte il 15 settembre su Rai1. "Lavorare mi aiuta a distrarmi. Passo il tempo tra una riunione di redazione e una visita di controllo: sono tutta tv e medici. Cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno, non sono più una bambina e qualche acciacco d’altra parte devo pur averlo".

"Anche quest’anno avevo deciso di non farla più, ma non so dire di no. Questa però sarà davvero l’ultima, anche se lo dico da sei anni. Giuro: questa è l’ultima, è una promessa che faccio prima di tutto a me stessa", sottolinea Mara Venier.

Quest’anno annuncia qualche cambiamento nella formula di Domenica In. Non ci saranno più le interviste e il programma di Rai1 virerà verso contenuti diversi, più in linea con l’attualità: “Il punto forte sono sempre state le mie interviste, ma ormai ho intervistato tutti quelli che c'erano da intervistare, anche ripetutamente. Vorrei uscire da quella formula, tornare al contenitore con diversi argomenti, abbiamo l'idea di introdurre un gioco, di fare un discorso sull'attualità — non sulla cronaca. Ho voglia di sparigliare, rischiare, non penso agli ascolti, quello che dovevo fare l'ho fatto, non devo dimostrare più niente alla mia età: sono ancora qua, quest'anno pure un po' cecata: me voglio diverti’”.