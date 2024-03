Martinelli lascia il Messaggero, Boffo verso la direzione del quotidiano

Il Messaggero, il vice di Martinelli verso la direzione del quotidiano romano

Cambio alla guida del Messaggero. L'attuale vicedirettore del quotidiano romano edito dal gruppo Caltagirone, Guido Boffo, sta per essere nominato come nuovo direttore. L'annuncio arriva a pochi mesi dalla pensione dell'attuale direttore Massimo Martinelli.

Come riporta Primaonline, Barbara Jerkov, attualmente a capo di ‘All News’ (che comprende il tradizionale ufficio centrale e l’ufficio web) sarebbe in pole per la vicedirezione.