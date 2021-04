Maturità 2021, curriculum dello studente: cos'è e come si compila

Curriculum dello studente: per la Maturità 2021 insieme al diploma verrà allegato un documento che racchiude tutte le competenze, attività extrascolastiche e certificazioni degli alunni

Anche la Maturità 2021 non sarà come il tradizionale esame di Stato ma nel frattempo continuano ad aggiungersi innovazioni come l'introduzione per la prima volta del Curriculum dello studente oltre al diploma. Il documento, che si suddivide in tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività Extrascolastiche), raccoglie tutte le competenze, le esperienze e gli attestati che lo studente ha conseguito durante il suo percorso alle scuole superiori. Si parla quindi di certificazioni linguistiche ma anche di attività culturali e sportive, esperienze di teatro, musica, cultura e volontariato. Tutte queste informazioni potranno essere utilizzate all'interno dell'esame di Maturità 2021 sia per la stesura dell'elaborato sia in fase di colloquio orale.

Il Curriculum dello studente può essere compiltato da ieri 6 aprile 2021 sulla pagina web dedicata realizzata dal Ministero dell'Istruzione. Le scuole attraverso la piattaforma potranno verificare le informazioni inserite dagli studenti e integrarle. Il Curriculum dello studente verrà poi allegato al diploma e sarà scaricabile dallo stesso sito. Quest'anno saranno quasi 500.000 gli studenti che affronteranno la Maturità 2021, oltre 7.000 le scuole adibite a sedi d'esame e circa 26.000 le classi coinvolte.

Curriculum dello studente: videotutorial