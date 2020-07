McDonald's sceglie ufirst: da oggi accessi smart in centinaia di ristoranti

McDonald's sceglie ufirst

Anche McDonald’s sceglie ufirst, la piattaforma disponibile via app nata per facilitare gli accessi delle persone a servizi e ristoranti in diverse città d’Italia.

Da oggi i clienti potranno infatti mettersi in fila virtualmente grazie all’app ufirst, presso uno dei ristoranti aderenti, sia per ritirare il proprio menù preferito, sia per consumarlo presso il ristorante scelto da remoto via app o direttamente sul posto via sms.

Inoltre, in alcuni ristoranti McDonald’s, è già in test il servizio di prenotazione del tavolo che consente agli utenti di selezionare il giorno e l’ora prescelti, direttamente dall’applicazione.

"Questo investimento tecnologico - ha spiegato Giorgia Favaro, Chief Marketing Officer di McDonald’s Italia - nasce da un'esigenza presente, come quella di garantire il massimo della sicurezza e il distanziamento sociale in questa nostra nuova quotidianità post Covid-19, ma siamo sicuri possa rappresentare anche un'opportunità di sviluppo futuro dei nostri servizi, con l’obiettivo di andare sempre più incontro alle esigenze dei nostri clienti”.